Крым запускает автобусное сообщение с югом Украины

Расписание появится к 20 июня

Освобожденные области юга Украины свяжут с Крымом автобусные маршруты. Сообщение планируется организовать к 1 июля, а 20 июня уже появится расписание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями планируем организовать в полном объеме до 1 июля. Расписание будет опубликовано до 20 июня на сайте правительства Республики Крым и сайтах военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что одна из полос на пунктах пропуска будет отведена под общественный транспорт.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами Российской Федерации, передает РИА Новости.

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