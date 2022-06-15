Грузия отменила последние ограничения на границе

Новые правила вступают в силу с 15 июня

Грузия отменяет последние коронавирусные ограничения на границе, передает РБК со ссылкой на постановление правительства республики.

"Прибывающие в Грузию лица из любой страны при пересечении границы Грузии больше не обязаны предоставлять документ о прохождении полного курса ковид-вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов", - сказано в тексте.

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 15 июня.

Ранее в Грузии отменили карантинные ограничения. Обязательным ношение масок остается лишь в медицинских учреждениях.

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