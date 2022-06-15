ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузия отменила последние ограничения на границе

16:07
  • среда
  • 15 июня 2022

Новые правила вступают в силу с 15 июня

Грузия отменяет последние коронавирусные ограничения на границе, передает РБК со ссылкой на постановление правительства республики.

Финляндия испугалась "гибридного влияния" на границе с Россией
Самолеты НАТО нарушили границу Абхазии

"Прибывающие в Грузию лица из любой страны при пересечении границы Грузии больше не обязаны предоставлять документ о прохождении полного курса ковид-вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов", - сказано в тексте.

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 15 июня.

Ранее в Грузии отменили карантинные ограничения. Обязательным ношение масок остается лишь в медицинских учреждениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Туристы в Грузии
Туристы в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.