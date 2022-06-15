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Собянин рассказал об озеленении московских магистралей

16:29
  • среда
  • 15 июня 2022

Вдоль дорог появятся 15 тысяч деревьев и кустарников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах властей столицы посадить вдоль магистралей около 15 тысяч деревьев и кустарников.

"Около четырех тысяч - крупномерные деревья, остальные - декоративные яблони, рябины, кусты сирени. Для украшения столицы выбирают саженцы, устойчивые к московскому климату и условиям мегаполиса", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В прошлом году аналогичные работы провели на восьми объектах. Больше всего деревьев - порядка 800 - высадили на Ленинградском проспекте. "Теперь это самая зелёная магистраль в городе", - сообщил Собянин.

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Озеленение московских магистралей
Озеленение московских магистралей
Озеленение московских магистралей
Озеленение московских магистралей
Озеленение московских магистралей
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