Собянин рассказал об озеленении московских магистралей

Вдоль дорог появятся 15 тысяч деревьев и кустарников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах властей столицы посадить вдоль магистралей около 15 тысяч деревьев и кустарников.

"Около четырех тысяч - крупномерные деревья, остальные - декоративные яблони, рябины, кусты сирени. Для украшения столицы выбирают саженцы, устойчивые к московскому климату и условиям мегаполиса", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В прошлом году аналогичные работы провели на восьми объектах. Больше всего деревьев - порядка 800 - высадили на Ленинградском проспекте. "Теперь это самая зелёная магистраль в городе", - сообщил Собянин.

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