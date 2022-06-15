Кремль поделился деталями разговора Путина и Си Цзиньпина

Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне

Пресс-служба Кремля подтвердила, что в среду между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор.

"Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были рассмотрена состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, военных и военно-технических связей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подтвердили обоюдную готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН.

"Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности", - добавили в Кремле.

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