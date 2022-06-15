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ВОЗ назвала эпицентр вспышки оспы обезьян

16:53
  • среда
  • 15 июня 2022

Большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.
ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

"В 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Масштабы вспышки представляют реальную опасность, также отметил Клюге. По его словам, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться.

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний говорили, что большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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