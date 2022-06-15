ВОЗ назвала эпицентр вспышки оспы обезьян

Большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

"В 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Масштабы вспышки представляют реальную опасность, также отметил Клюге. По его словам, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться.

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний говорили, что большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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