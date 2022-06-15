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Стали известны расходы США на атомное оружие

17:15
  • среда
  • 15 июня 2022

Обнародована статистика за 2021 год

Как следует из доклада Международной кампании по запрещению ядерного оружия, на который ссылается ТАСС, в 2021 году США израсходовали на поддержание своего атомного арсенала 44,2 миллиарда долларов.

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Отмечено, что это в пять раз больше расходов на те же цели России (8,6 миллиарда долларов) и почти в четыре раза больше расходов Китая (11,7 миллиарда).

Всего в прошлом году в мире на связанные с поддержанием ядерных арсеналов программы было направлено 82,4 миллиарда долларов.

После США, Китая и России в списке идут Великобритания (6,8 млрд). Франция (5,9 млрд), Индия (2,3 млрд), Израиль (1,2 млрд), Пакистан (1,1 млрд) и КНДР (642 млн).

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