В массовом ДТП в Рязанской области погибли четыре человека

Участниками аварии стали семь автомобилей

На 224-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, передает "Интерфакс".

Уточняется, что участниками аварии стали в том числе двигавшийся в сторону Москвы грузовик и микроавтобус "Хендай".

Ехавшие в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли на месте, еще один человек скончался позже в больнице. Пострадавших вертолетами доставили в областную клиническую больницу в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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