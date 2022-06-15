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США ввели санкции против россиянина, шведа и украинца

18:03
  • среда
  • 15 июня 2022

Об ограничениях сообщил американский Минфин

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении новых санкций.

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Под ограничения попали трое физических лиц - из России (Александр Жучковский), Украины (Станислав Шевчук) и Швеции (Антон Тулин).

Утверждается, что Жучковский и Шевчук связаны с националистической организацией "Русское имперское движение".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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