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Путин и президент ЮАР обсудили совместную работу в рамках БРИКС

18:13
  • среда
  • 15 июня 2022

Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой, передает пресс-служба Кремля.
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Лидеры, в частности, выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Был выражен настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, рассмотрены вопросы продовольственной безопасности.

"Отмечена важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления роли этого объединения в мировой политике и экономике", - также говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Рамафоза обменялись мнениями по ситуации на Украине.

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