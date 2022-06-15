Минздрав оценил необходимость массовой вакцинации от оспы

В Европе продолжается вспышка оспы обезьян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что не видит смысла в массовой вакцинации против оспы в настоящее время.

"Сейчас такой необходимости нет", - ответил глава Минздрава на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА "Новости".

В последние недели в Европе фиксируется вспышка оспы обезьян. Это редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы - головная боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожные высыпания.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%.

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