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В Совфеде заявили, что Киев сдает территории

18:57
  • среда
  • 15 июня 2022

Успех спецоперации неизбежен

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в Telegram, что темпы сдачи территорий украинскими властями нарастают.

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"Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие. Зато создаются другого типа добровольческие батальоны - для защиты освобожденных территорий от агрессии ВСУ, например, в Запорожье", - говорится в посте.

Как добавил сенатор, успех спецоперации неизбежен, сколько бы страны Запада ни накачивали Украину оружием.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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