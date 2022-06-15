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Названы регионы России с наибольшим риском аварий

19:02
  • среда
  • 15 июня 2022

В пятерку попали Адыгея и Камчатский край

Как показало исследование ГИБДД, на результаты которого ссылается "Газета.Ru", в прошлом году регионом с самым высоким риском ДТП относительно протяженности дорожно-уличной сети стал Санкт-Петербург.

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Город получил 5,5 балла (более пяти летальных аварий на каждые 100 километров дорог).

На втором месте расположилась Москва (5,3 балла), на третьем - Севастополь (2,9). Также в пятерку попали Адыгея и Камчатский край.

В расчете числа погибших на 100 тысяч жителей региона лидерами стали Тыва (33,3), Калмыкия (30,2), Адыгея (19,6), Ленинградская область (19,6) и Псковская область (17,9).

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