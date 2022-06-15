Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию

Плодоовощная продукция с 4 по 10 июня в среднем подешевела на 3,1%

Как сообщает Росстат, за период с 4 по 10 июня недельная дефляция в России составила 0,14%.

"За период с 4 по 10 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,86%, с начала июня - 99,86%, с начала года - 111,64%", - сказано в сообщении.

В предыдущую неделю фиксировалась дефляция в 0,01%, за неделю до была нулевая инфляция.

Плодоовощная продукция с 4 по 10 июня в среднем подешевела на 3,1%. Самым подорожавшим продуктом стал маргарин (рост на 0,85%), также выросли в цене полукопченая и варено-копченая колбаса (+0,72%), рис (+0,47%), соль (+0,44%), сухие молочные смеси для детского питания (+0,38%).

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