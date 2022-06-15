США выделили еще $1 млрд на военные нужды Украины

Дополнительные деньги выделят на гуманитарную помощь населению страны

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на один миллиард долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома. Киев получит артиллерию, системы береговой защиты, боеприпасы для артиллерии и РСЗО. Еще 225 миллионов долларов пойдут на гумпомощь населению Украины.

Ранее в этот день американские СМИ сообщали, что США намерены объявить новый пакет помощи Киеву. По информации Politico, в этот пакет помощи вошли две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет, 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Агентство Bloomberg оценивало новый пакет военной помощи Киеву в 650 миллионов долларов. "Администрация Байдена планирует увеличить финансирование [поставок] оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. В транш впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon", — говорится в публикации журналистки агентства Дженнифер Джейкобс в Twitter.

1 июня Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью 700 миллионов долларов. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

Ранее Украина, несмотря на поддержку коллективного Запада, неоднократно жаловалась, что стране не хватает денег и оружия.

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