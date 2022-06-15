Зеленский призвал включить в ЕС четыре страны

Одна из них, само собой, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать четыре страны.

"Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - сказал в среду Зеленский (цитата по РИА "Новости").

Черногория, Северная Македония и Албания уже официально являются кандидатами на членство в ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР. Одним из ключевых требований Москвы является украинский внеблоковый и нейтральный статус.

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