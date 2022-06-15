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Зеленский призвал включить в ЕС четыре страны

20:14
  • среда
  • 15 июня 2022

Одна из них, само собой, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать четыре страны.

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"Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - сказал в среду Зеленский (цитата по РИА "Новости").

Черногория, Северная Македония и Албания уже официально являются кандидатами на членство в ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР. Одним из ключевых требований Москвы является украинский внеблоковый и нейтральный статус.

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