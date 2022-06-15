Турция недовольна ответами Швеции и Финляндии по поводу НАТО

Позицию озвучил глава турецкого МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал подход Финляндии и Швеции по поводу возможности их членства в НАТО.

"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией по их заявкам на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий", - цитирует слова дипломата агентство "Анадолу".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переоценил сроки возможного присоединения к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Рассмотрение этих заявок заблокировала Турция. У Анкары есть претензии по поводу поддержки Финляндией и Швецией курдских группировок.

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