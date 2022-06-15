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Центр Гамалеи готов заняться созданием вакцины от оспы обезьян

20:59
  • среда
  • 15 июня 2022

Данный возбудитель относительно мало изучен

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос о возможности создания центром вакцины против оспы обезьян.

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"Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что основная часть времени при создании вакцины уйдет на исследование безопасности препарата.

Как уточнил Гинцбург, оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию. "Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это безусловно", - подчеркнул при этом ученый.

В последние недели в Европе фиксируется вспышка оспы обезьян. Это редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы - головная боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожные высыпания.

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