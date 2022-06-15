Юшков: Канада ставит Европу на грань энергетического кризиса

"Газпром" вынужден сократить поставки по "Северному потоку" из-за застрявших после ремонта в Канаде турбин

Стоимость тысячи кубов газа на Лондонской бирже превысила сегодня 1300 долларов. Котировки разгоняют всё те же западные санкции, которые теперь срывают полноценную работу газопровода "Северный поток" и поставки газа в Европу. Из-за отказа Канады вернуть отремонтированное оборудование для компрессорной станции "Портовая" "Газпром" вынужден сократить проектную мощность "Потока" на 100 миллионов кубометров в сутки. Но на Западе во всём снова обвиняют Россию.

О том, что поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток" будут значительно сокращены, стало известно ещё накануне.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении компании.

Компрессорная станция "Портовая" находится в Выборге. Она оснащена восемью газоперекачивающими агрегатами. Но сейчас из них работают только три. И с 16 июня станция сможет поставлять не более 67 миллионов кубометров газа в сутки. Проблема в том, что одну из турбин концерн Siemens некоторое время назад снял для планового ремонта и теперь не может вернуть. Агрегат отправили на завод в Монреаль, а власти Канады ввели санкции против нашей страны и запретили поставки энергетического оборудования в Россию. Ещё одна турбина ждёт отправки за границу для ремонта. Скорее всего, безнадёжно.

"Евросоюзу надо решать как-то этот вопрос с канадским руководством. Надо понимать, что сейчас Канада ставит Европу на грань энергетического кризиса ещё большего, чем было до настоящего времени", - прокомментировал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать увеличение транзита через Украину. Таким образом страны ЕС смогли бы получать на 60 миллионов кубометров в сутки больше. "Газпром" ежедневно подаёт заявку на прокачку газа через станцию "Сохрановка" на юго-востоке этой страны. Но украинские власти раз за разом отвечают отказом. Европа давить на Киев не собирается, предпочитая обвинять во всём Москву.

"У меня такое впечатление, что это политическое решение, а не решение, которое можно оправдать с технической точки зрения. Придётся подождать и посмотреть, как это повлияет на европейский газовый рынок. Но обычно удаётся найти другие источники энергоносителей. У Германии нет проблем с поставками. Однако, повторю, придётся подождать, чтобы понять, как будут развиваться события", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Пока Германия наблюдает, в Брюсселе уже взяли быка за рога и отправились искать альтернативных поставщиков. Сегодня в Каире Евросоюз, Египет и Израиль подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли, транспортировки и экспорта сжиженного природного газа из еврейского государства в Европу через египетские заводы. Соглашение заключили на три года с автоматическим продлением ещё на два.

"Сегодня мы сделали очень важный шаг. Мы подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Израиля в Египет, где будет происходить сжижение газа, и о дальнейшей транспортировке в ЕС. Это большой шаг вперед в энергоснабжении Европы. Но и очень важный - для Египта, который становится региональным энергетическим центром", - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик, конечно, лукавит. Брюссель больше заботит не процветание Египта, а собственная энергетическая безопасность. Вот только о полноценной компенсации объёмов российского газа говорить не приходится.

"Израиль может экспортировать только небольшие объёмы, в основном весной и осенью, потому что зимой и летом ему самому нужно больше газа. То он обогревается, то он на кондиционирование больше энергии пускает, поэтому в основном только весной и осенью он может больше экспортировать. Это отдельные партии, небольшой объём газа и, конечно, заместить Россию на европейском газовом рынке Израиль не может", - заявил Юшков.

На фоне новостей о "Северном потоке" цены на газ в Европе резко ускорили рост и взлетели сразу на 15%. Сегодня одна тысяча кубометров газа на Лондонской бирже торгуется выше 1200 долларов. И тенденция будет сохраняться. Сейчас из четырех существующих газопроводов для поставок в Европу полноценно работает только один - "Турецкий поток". Остальные испытывают те или иные проблемы, а "Ямал-Европа" и вовсе остановлен.

Оксана Фомичева, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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