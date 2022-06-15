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Мишустин: экономика России справляется с давлением

21:10
  • среда
  • 15 июня 2022

В стране выполняются все намеченные социальные программы, отметил премьер

Россия обладает достаточным количеством собственных ресурсов для развития, и Запад этому не помешает. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по экономическим вопросам, которая проходила сегодня утром в Москве в координационном центре правительства. Глобальная цель работы правительства сейчас - обеспечить экономический суверенитет страны, подчеркнул глава кабмина.

Антироссийские выпады Запада ударили по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от пандемии, что привело к серьезным дисбалансам. По поручению президента оперативно принимаются решения для укрепления устойчивости нашей экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления.

"Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка, и улучшаются условия для реализации проектов. В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением", - заявил Мишустин.

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Михаил Мишустин
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