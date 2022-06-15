"География прилетов необъяснима": ВСУ разрушили школу в Горловке

В городе повреждены жилые многоэтажки

Десятки населённых пунктов в ДНР и ЛНР сегодня вновь подверглись интенсивным обстрелам украинской армии. Для нанесения ударов по гражданским объектам применяется крупнокалиберное вооружение, в том числе иностранное. В Горловке в результате попадания снарядов разрушена школа, повреждены жилые многоэтажки, после взрывов вспыхнули пожары. По Макеевке с позиций ВСУ выпущены 8 ракет из установок "Град". Там перебит газопровод.

Обломки стен, ни одного целого стекла, в классе на парте - осколки снаряда. Украинские националисты ударили по школе-саду для детей с нарушениями зрения. Сторож и завхоз оценивают масштаб ущерба, но уже понятно, что начало учебного года находится под угрозой. Говорят, особенно жалко уникальный витраж. Полностью разрушен музыкальный зал, массажный кабинет, перебит водопровод.

Украинские боевики выпустили по школе две ракеты. Вот дыра от одной из них. Насквозь пробита крыша, а это 22 сантиметра бетона, повреждены перекрытия. По чистой случайности никто не пострадал - в момент прилета вот за этой стеной находилась одна из преподавательниц.

Всех детей в начале спецоперации отправили по домам. Школа находится в центре города, рядом - жилые многоэтажки. Это спальный район, нет даже госучреждений, не говоря уже о военных объектах. Из соседних домов люди выносят разбитые стёкла.

Сегодня Горловку обстреливали 14 раз. В администрации города говорят, что раньше доставалось только окраинам, которые ближе к линии, где идёт бои. Сейчас нацисты, получив новое оружие от НАТО, достают и по центру.

"География прилетов абсолютно необъяснима. Вернее, объяснима, но с точки зрения логики не очень здорового человека", - говорит Алексей Ивахненко, заместитель главы администрации Горловки.

Прилеты сегодня были также в Макеевке и Донецке. В столице ДНР националисты обстреляли вокзал. Обошлось без пострадавших.

Денис Большаков, Андрей Пашутин, ДНР. "ТВ Центр".

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