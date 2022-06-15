В Госдуме заявили о способности России производить дорогие лекарства

Закупать их в том же темпе за рубежом более нет возможности

Председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы Александр Петров заявил, что Россия не имеет более возможности продолжать в том же темпе покупать генотерапевтические лекарственные препараты за 180 миллионов рублей за одну инъекцию.

"Наша генетическая наука ответила мне абсолютно точно, что мы можем воспроизвести точно такой же препарат, потому что механизм, как его можно сделать, абсолютно понятен", - добавил парламентарий (цитата по РИА "Новости").

Он также уточнил, что ранее такие препараты в России не производили, потому что не было заказов.

Вместе с тем, по словам Петрова, за два пандемийных года Россия произвела "всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам".

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