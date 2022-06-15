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В Госдуме заявили о способности России производить дорогие лекарства

21:29
  • среда
  • 15 июня 2022

Закупать их в том же темпе за рубежом более нет возможности

Председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы Александр Петров заявил, что Россия не имеет более возможности продолжать в том же темпе покупать генотерапевтические лекарственные препараты за 180 миллионов рублей за одну инъекцию.
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"Наша генетическая наука ответила мне абсолютно точно, что мы можем воспроизвести точно такой же препарат, потому что механизм, как его можно сделать, абсолютно понятен", - добавил парламентарий (цитата по РИА "Новости").

Он также уточнил, что ранее такие препараты в России не производили, потому что не было заказов.

Вместе с тем, по словам Петрова, за два пандемийных года Россия произвела "всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам".

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