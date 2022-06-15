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Минобороны: Киев цинично сорвал эвакуацию с "Азота"

21:49
  • среда
  • 15 июня 2022

Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки и восстановления боеспособности

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что Киев 15 июня цинично сорвал гуманитарную операцию по эвакуации мирного населения с территории химкомбината "Азот".

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Как уточнили в ведомстве, утром из промзоны комбината велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка. Боевики, прикрываясь мирными жителями, использовали гуманитарную паузу на "Азоте" для перегруппировки и восстановления боеспособности.

Россия напоминает, что для выхода мирных жителей с "Азота" препятствий нет, за исключением решения Киева продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита".

Кроме того, сообщается, что боевики установили РСЗО возле медобъектов поселка Нью-Йорк и города Доброполье ДНР.

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