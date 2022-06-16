Стремящаяся в ЕС Украина возмутила Грузию

Тбилиси подвинули в очереди кандидатов на членство в Евросоюзе

Вот какой ты европеец, если без очереди лезешь? А в очереди желающих стать кандидатами на членство в Евросоюзе раздор и обиды! Грузия думала, что она первой место заняла, а тут выясняется, что Украина вперед пролезла! Мне только спросить. Да еще Молдавия за ней пристроилась. Обидно, понимаешь. Премьер Ираклий Гарибашвили прямо рубанул с плеча:

"Грузия на десять голов впереди Украины и Молдовы по всем направлениям, а по многим параметрам даже впереди стран-членов Евросоюза".

Грузинского премьера можно понять. Тбилиси щелкнули по носу и слегка подвинули в очереди, упрекнув в том, что не вводит санкции против России. Гарибашвили справедливо заметил: вы России каждый день миллиард долларов платите за нефть и газ, а мы тут санкции объявим, и у нас с Россией все торговые связи закончатся? Спасибо за такое предложение.

Неделю назад Евросоюз выдал резолюцию, в которой призвал Тбилиси освободить Михаила Саакашили. Его судят за хищение почти 9 миллионов лари. Так, 3 миллиона долларов на личные нужды потратил. Так он же первый в Европу устремился. Как раз в среду должно было состояться заседание суда по делу бывшего президента Грузии. Но Саакашивли не велел проводить слушания без него и прислал справку из больницы о пошатнувшемся здоровье.

Главный грузинский демократ с прошлого года мечется между тюремной камерой и больничной койкой. В общем, грузинские политики справедливо обижены.

Зато кандидатский статус Украины рассмотрят через неделю. Правда, канцлер Олаф Шольц говорит, что несправедливо принимать вне очереди Украину. Голландский премьер Марк Рютте заявляет, что нельзя "срезать углы" на пути к членству в ЕС. А Эммануэль Макрон прямо назвал срок вступления Украины в Евросоюз: "На это уйдут годы, а, возможно, и десятилетия".

Вот и выполняй все запросы Евросоюза. В хвосте очереди и окажешься. И поймешь, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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