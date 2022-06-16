"Деньги украдут": Европа и США наживаются на украинском кризисе

О ситуации порассуждал Михаил Делягин

Эммануэль Макрон, призвавший Украину и Россию сесть за стол переговоров, заявил, что за тем же столом должны быть и европейцы. Как совместить подобные призывы к миру с продолжением политики санкций и поддержкой киевского режима?

Попытки западных стран найти выход из кризиса, не забывая о своей выгоде, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Американцы деньги украдут и потратят на себя. А вот деньги, которые украдут европейцы, эти деньги их заставят потратить на Украину", - отметил он.

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