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Минобороны сообщило о новых героях спецоперации

08:32
  • четверг
  • 16 июня 2022

Солдаты и офицеры проявляют мужество

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.
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Рядовой Артём Гончаров обнаружил и лично обезвредил 5 установленных националистами на дороге мин и фугасов. Также в условиях регулярных обстрелов, он проложил безопасный маршрут, по которому наши военные оперативно и без потерь продвинулись в заданный район, сообщает "ТВ Центр".

Взвод ефрейтора Александра Клюкина десантировался на стратегически важный аэродром, чтобы взять его под контроль. Наши военные сразу же вступили в бой с превосходящими силами противника, выбили националистов с оборонительных позиций и в течение двух суток отбивали атаки украинских радикалов, которые пытались вернуть контроль над объектом.

Сержант Александр Лебедев в ходе разведки местности обнаружил группу украинских диверсантов. Александр и его сослуживцы быстро сориентировались в ситуации и внезапно атаковали противника, вынудив его перейти в отступление. В ходе боя сержант Александр Лебедев лично уничтожил 6 националистов и не допустил потерь среди своих подчинённых.

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