ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев оценил потери ВСУ до тысячи человек в день

08:22
  • четверг
  • 16 июня 2022

В эту цифру входят убитые и раненые

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Об этом заявил во время визита в Вашингтон глава делегации Украины на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия.
"Им надирают задницы": военный аналитик - о потерях ВСУ

По словам политика, каждый день погибают от 200 до 500 украинских военнослужащих, сообщает Axios.

При этом Арахамия заявил, что за последние две недели количество убитых военнослужащих ВСУ значительно выросло.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери вооруженных сил Украины болезненны, ситуация для ВСУ сложная. Наиболее жестокие бои, по словам украинского лидера, идут в последние дни в Северодонецке. Серьезные потери украинская армия несет также в Харьковской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сгоревшая военная техника ВСУ
Сгоревшая военная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.