Киев оценил потери ВСУ до тысячи человек в день

В эту цифру входят убитые и раненые

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Об этом заявил во время визита в Вашингтон глава делегации Украины на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия.

По словам политика, каждый день погибают от 200 до 500 украинских военнослужащих, сообщает Axios.

При этом Арахамия заявил, что за последние две недели количество убитых военнослужащих ВСУ значительно выросло.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери вооруженных сил Украины болезненны, ситуация для ВСУ сложная. Наиболее жестокие бои, по словам украинского лидера, идут в последние дни в Северодонецке. Серьезные потери украинская армия несет также в Харьковской области.

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