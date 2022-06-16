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Белоусов назвал комфортный курс рубля

08:57
  • четверг
  • 16 июня 2022

Российская валюта чрезмерно укрепилась, считает вице-премьер

Российская валюта в настоящее время чрезмерно укрепилась. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Курс доллара впервые с 25 мая опустился ниже 56 рублей

По словам представителя кабмина, 55-60 рублей за доллар — "это слишком крепкий курс", особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок.

Равновесным и комфортным для российской промышленности, по мнению Белоусова, является курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Центробанк не устанавливает целевых значений курса рубля, поэтому он "складывается таким, каким есть". При этом снижение регулятором ключевой ставки свидетельствует, что проблема высокой инфляции уступила место трудностям, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства, сообщает ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для экономики – в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился. Решетников пояснил, что такое положение дел создает проблемы и для экспортеров, и для импортеров.

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
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