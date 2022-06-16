Telegraph: двое американских наемников попали в плен в Донбассе

Власти США называют информацию непроверенной

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн, принимавшие участие в боевых действия в Донбассе на стороне ВСУ, захвачены в плен. Об этом в среду, 15 июня, рассказали осведомленные источники.

По информации The Telegraph, Дрюке и Хьюн были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. В плен они были захвачены неделю назад. Связи с ними нет.

В Госдепартаменте США, комментируя сообщения о пленных американских наемниках, назвали эту информацию непроверенной. В Белом доме заявили, что предпримут все меры для прояснения ситуации.

При этом американские власти призвали сограждан воздержаться от поездок на Украину для участия в боевых действиях, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что с начала мая 2022 года приток иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, практически иссяк. Численность иностранных наемников на Украине сократилась практически вдвое — с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

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