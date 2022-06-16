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Российские РЭБ оставили ВСУ "без глаз и ушей"

08:24
  • четверг
  • 16 июня 2022

Новейшие системы проходят проверку боем

Украинские войска остались "без глаз и ушей" благодаря работе российских систем радиоэлектронной борьбы.  Новейшие разработки во время спецоперации на Украине проходят "проверку боем", сообщили в госкорпорации "Ростех".

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"Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят "проверку боем": глушат каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей", - приводит сообщение РИА Новости.

В госкорпорации добавили, что подтверждена способность российских систем эффективно бороться с беспилотниками. РЭБ подавляют каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, а также спутниковую навигацию. В "Ростехе" также отметили высокую эффективность разработанных его сотрудниками противодронных ружей. С их помощью уничтожают малые беспилотники и коптеры, которые используются ВСУ для разведки.

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