Ефимов: санкции не вызвали резкого замедления экономики Москвы

Оценивать полные потери из-за санкций пока рано

Резкое замедление экономики Москвы из-за антироссийских санкций, как в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, не произошло. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра уточнил, что есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий.

В производстве у всех имелись большие товарные запасы, а в торговле, особенно в непродовольственной, с началом нового витка санкций наблюдался ажиотажный спрос, рассказал Ефимов.

В целом давать оценку потерям в экономике столицы из-за санкций пока рано, тем более, что первые два месяца имели положительную динамику практически для всех отраслей – для торговли, для промышленности, для сферы строительства и недвижимости, цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что вопреки беспрецедентным санкциям и ограничениям российская столица будет по-прежнему развиваться — не в последнюю очередь благодаря московским предпринимателям и их сотрудникам.

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