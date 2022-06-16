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Москвичам пообещали кратковременную жару на следующей неделе

09:22
  • четверг
  • 16 июня 2022

Затем температура вернется к климатической норме

В Москве до конца недели синоптики ожидают температуру в районе 20-25 градусов. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик отметил, что преимущественно в столичном регионе температурный фон будет таким: ночью — 10-15 градусов, днем — 20-25 градусов. По словам Вильфанда, "это нормальное лето в московском исполнении".

Во второй половине дня в воскресенье температура окажется вблизи 25-градусной отметки, в понедельник достигнет 25-27 и даже 29 градусов.

Однако это повышение температуры носит кратковременный характер и будет наблюдаться в течение одного дня, затем показатели термометров вернутся к значениям, соответствующим четвертой пятидневке июня, цитирует Вильфанда ТАСС.

В четверг, 16 июня, в столичном регионе прогнозируется до 23 градусов выше нуля, преимущественно без осадков.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящую субботу дневная температура не поднимется выше 21 градуса, пройдут кратковременные дожди. В воскресенье столбики термометров вырастут до 23-25 градусов.

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