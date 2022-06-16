Родившиеся в Херсонской области дети получают гражданство России

С 11 июня в регионе выдаются российские паспорта

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля 2022 года дети получают гражданство России автоматически. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе временной администрации региона.

"Дети, которые родились после 24 февраля 2022 года, автоматически получают гражданство России", - приводит сообщение агентство "Интерфакс".

Президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. А 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для помощи республикам Донбасса.

Херсонская область сейчас полностью находится под контролем российских сил. Частично под контролем союзников и Запорожская область. С 11 июня в этих областях начали выдавать российские паспорта. По указу президента, принятие в гражданство России жителей регионов происходит по упрощенной схеме.

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