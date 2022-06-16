Другой мир и возможности: что обсуждают на форуме в Петербурге

В четверг стартовала основная программа Международного экономического форума

Курс на открытость и широкое сотрудничество. В четверг в Санкт-Петербурге началась основная деловая программа Международного экономического форума. На полях площадки пройдут десятки мероприятий. Представители ведущих мировых компаний и эксперты рассмотрят меры для укрепления экономического суверенитета и повышения глобальной финансовой стабильности. Особое внимание - продовольственной безопасности, цифровым технологиям, поддержке автопрома и сельского хозяйства, а также экологии.

Рабочий день форума начался с обсуждения насущного вопроса - как строить российскую экономику в современных условиях? На утренней сессии говорили о том, что Россия стоит на пороге абсолютно нового сценария экономического развития. Он не будет похож ни на один из существующих ранее. Советская модель устарела. А модель сотрудничества с западными партнерами постсоветского периода дискредитировала себя.

Беспрецедентные санкции, уход и приостановка деятельности крупных международных компаний - все это, по замыслу инициаторов, должно было погрузить отечественную финансовую систему в хаос. Но на практике навязанная Западом модель оказалась новой открывшейся дверью. За которой - совсем другой мир и другие возможности. Насколько эффективно они будут использованы, сейчас зависит от нас самих.

"Все опасаются, что будет технологическая деградация, и чтобы не вернутся в СССР, нужно посмотреть на частную инициативу. Без нее не будет развития. Это не вопрос налогов, поддержки проектов. Если дать ей проявится, то будет развитие и модернизация, - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Переосмысливать экономическую систему, завязанную на несколько западных стран, полезно не только России. Чем раньше это произойдет, тем эффективнее будут новые международные связи в мире. Одним из первых это понял Китай. Сегодня на площадке форума прошел российско-китайский бизнес-диалог. А накануне этой встречи лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по телефону и подытожили, что отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. И это в условиях максимально жестких коронавирусных ограничений.

"Очень жаль, что с пандемией многие китайские компании не могут приехать сюда, но они очень хотели бы. Я очень горд, что, находясь в РФ, у меня есть такая возможность", - сказал генеральный директор платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов Чжан Уи.

Один только Китай способен закрыть практически по всем позициям дефицит, образовавшийся в связи с уходом американских и европейских компаний. Например, бизнесмены Иркутской области накануне уже подписали с Сычуаньской компанией документ о совместном производстве электробусов. А столичные девелоперы уже нашли качественную замену лифтового оборудования для многоэтажек.

"Ниша пуста. И именно про высотные здания. И есть китайские компании, и корейские", - рассказала председатель совета директоров строительной компании Ирина Доброхотова.

Заявки на участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме подали делегации из 127 стран мира. 265 иностранных компаний - в том числе и инкогнито, из стран, чьи правительства не одобрили бы это участие. Но ведь бизнес в любой точке мира прекрасно знает: России тоже есть что предложить миру, кроме энергоносителей. Многие инновации представлены как раз здесь, на площадке форума. Автомобилестроение, информационные технологии, сельскохозяйственные инновации российского производства. Вот представитель Нигерии интересуется разработкой калужских робототехников. Это электрический летательный аппарат, ховербайк. 280 винтов, поднимает в воздух человека.

А вот разработки компании из Московской области - высокотехнологичные протезы из отечественных, что немаловажно, комплектующих. Выпускаются в том числе на экспорт. Основные покупатели - Германия и Великобритания.

За первый день работы Санкт-Петербургского экономического форума были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве между российскими регионами и частными компаниями - как отечественными, так и зарубежными. Работа продолжается. В ближайшие часы пройдет еще один бизнес-диалог - "Россия - Египет". Москва и Каир заинтересованы в создании логистических коридоров. Кроме того, участники обсудят уход от долларовой зависимости в пользу национальных валют.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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