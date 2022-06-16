Потеря позиций: Украина мстит мирному населению Донбасса

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются

Киевские националисты усиливают обстрелы жилых районов Донбасса. За сутки в ЛНР погибли 8 мирных граждан. Ещё 16 - ранены. ВСУ применили реактивные системы залпового огня "Ураган". В Стаханове и Троицком разрушены дома, обесточены улицы. Под огнём и ДНР. Украинские силовики выпустили сотни снарядов по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и Горловке. Погибла женщина. Повреждена основная насосная станция.

Скорая помощь не понадобилась. Врачи выходят из дома без пациента. Спасать некого. Это результат очередного подлого обстрела украинскими националистами жилых кварталов ЛНР. На этот раз ВСУ ударили по городу Стаханов недалеко от Луганска. Шесть снарядов, выпущенных из РСЗО "Ураган", упали прямо на городские улицы, унеся 4 человеческие жизни.

Беспорядочная стрельба по городам ДНР и ЛНР велась из города Бахмут. В Горловке два снаряда попали в спецшколу для детей с ослабленным зрением. Учащихся сейчас нет, но в здании находились 8 работников. Никто из них не пострадал. Первый снаряд попал в лестницу, второй – в актовый зал.

"Школа оборудована уникальными приборами. Просто уникальными. Таких в республике нет. К сожалению, они тоже пострадали. В результате обстрела школа получила два прямых прилёта", - сообщил заместитель главы администрации города Горловка Александр Ивахненко.

Теряя позиции на передовой, Украина мстит мирному населению Донбасса. Хаотично обстреливает города и поселки. Прятаться по подвалам накануне были вынуждены жители Макеевки. Один из снарядов попал в жилой дом. Начался пожар, который вовремя потушили спасатели.

ВСУ несут серьёзные потери. Этого не скрывают даже украинские чиновники. По словам Давида Арахамии, который является ближайшим советником Зеленского, ежедневно в Донбассе гибнет или получает ранения до 1000 солдат. Украинские силы быстро подавляются российскими военными и бойцами народной милиции. При этом, покидая позиции, солдаты ВСУ бросают вооружение и припасы. Одно из таких укреплений было зачищено накануне. Крупный арсенал оружия НАТОвского производства, горючие, провизия.

По украинским укреплениям работает в том числе и военная авиация. Причём, российские истребители остаются невидимыми для противовоздушной обороны противника. И во многом благодаря работе специализированных вертолётов Ми-8 с системой подавления сигнала "Рычаг". Экипажи этих машин устанавливают радиолокационные помехи, делая системы ПВО врага практически слепыми.

"Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по вражеским объектам противника. При любой погоде поднимаемся на высоты. Нас противник не замечает, не видит. Мы подавляем его средства ПВО", - рассказал пилот армейской авиации ВКС России.

Подавление противника позволяет безопасно пройти колоннам гуманитарной помощи в города, где более-менее спокойно. Помимо общей раздачи продуктовых наборов, российские военные адресно приносят продовольствия тем, кто до пунктов выдачи самостоятельно прийти не может. Это пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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