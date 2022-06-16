На Украину прибыли Макрон, Шольц и Драги

Будет обсуждаться военная поддержка Киева

Этим утром на Украину прибыли сразу несколько европейских лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Они встретятся с Владимиром Зеленским и, как ожидается, заверят его в финансовой и военной поддержке. Впрочем, поставлять оружие Киеву всё сложнее. Постпред США при НАТО признала, что запасы некоторых стран на исходе. Проблема и с кадрами.

На Украину высаживается очередной десант евробюрократов. Премьер Италии Драги, президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Тот самый, которого украинский посол назвал обиженной ливерной колбасой. Немцы тогда вступились за своего руководителя. А тот отряхнулся, проглотил обиду и поехал на Украину. Хотя даже высокопоставленные министры Шольца прокалываются в интервью: они не знают, что же им делать со всей этой Украиной и ситуацией вокруг нее.

- Украина должна выиграть войну.

- То есть, вы хотите сказать, что мы будем помогать Украине до тех пор, пока Крым не станет украинским или нет?

- Я это скажу тогда, когда Украина озвучит свои военные цели.

- Но Зеленский же озвучил - возврат Крыма.

- Да, это хорошо. Но в данный момент мы говорим о разных вещах. И Украина должна решить для себя сама, как она будет вести эту войну и до какого момента.

- Я просто хочу уточнить - мы тоже пойдем по этому пути?

Про еще одного заокеанского гастролера на Украину теперь начинаются все выпуски канадских новостей. Бывшему генерал-лейтенанту Вооруженных сил Канады Тревору Кадьё предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Это так и осталось бы внутриканадскими новостями, если бы не один факт. Обвиненный у себя в стране в тяжких преступлениях, экс-генерал Кадьё отправился на Украину. Чтобы воевать на стороне нацистов. На родине против него расследуют сразу 2 эпизода сексуального насилия. А ведь Кадьё должен был занять должность командира Сухопутных войск Канады в сентябре прошлого года, но из-за уголовного дела назначение было приостановлено. Высокопоставленный военный подал в отставку и ударился в бега. На Украину. Там можно все. Все что нельзя, пропаганда свалит на русских. Наше посольство в Вашингтоне возмутилось очередной порцией лжи относительно российских военных:

"В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими "фальшивок" об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения".

В развязавшем весь этот конфликт Вашингтоне хвастаются не стратегическими успехами, а победами на сексуальном фронте. Два один в пользу ЛГБТ-сообщества. Радостно докладывает общественности президент Байден.

"У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю", - отметил он.

Одна только пресс-секретарь Байдена чего стоит: дитя эмигрантов, афроамериканка, лесбиянка. Судя по всему, на работу ее взяли именно за это, а не исходя из знаний и опыта. На фоне стремительно падающих рейтингов Байдена нынешняя администрация в канун промежуточных выборов в Конгресс делает ставку на неформалов. Проверенный трюк с русофобией и поисками русского следа во всем, включая внутреннюю инфляцию, уже явно не работает.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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