Экономике США предсказали долгую рецессию

Цены на продукты и бензин будут расти

Американский Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это самый резкий скачок почти за 30 лет. В ведомстве заявили, что показатель будет расти и дальше, а вот экономическое развитие - замедляться.

Специалисты ФРС понизили прогноз роста ВВП на этот год и 2023-й. В попытке обуздать рекордную инфляцию регулятор также вынужден сокращать свои запасы ценных бумаг. Но пока столь масштабные меры не приносят результата, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на усилия властей, цены на продукты и бензин будут повышаться и дальше, признали в Федрезерве. По традиции, обвиняют во всём Россию. О последствиях собственных непродуманных действий и санкций умалчивают.

Однако обмануть американцев уже не получается. Рейтинг Джо Байдена падает три недели подряд. По данным последнего опроса, он рухнул до 39 процентов, что стало одним из худших показателей за всё время пребывания президента на посту. Его работу не одобряют более половины жителей страны - 56 процентов.

Это плохая новость для Демократической партии. Она рискует потерять доверие избирателей и лишиться части мандатов на промежуточных выборах в Конгресс. Они состоятся в ноябре.

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