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Склад древесины загорелся в Красноярском крае (видео)

11:51
  • четверг
  • 16 июня 2022

Пострадавших нет

В Красноярском крае загорелся склад древесины. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. ЧП произошло ночью на лесопилке в районе жилого сектора посёлка Таёжный, сообщает "ТВ Центр".

На место прибыли десятки спасателей и единиц специальной техники, а также пожарный поезд. Как сообщают в МЧС, пострадавших нет, также отсутствует угроза распространения огня на жилые дома и соседние сооружения. В районе проводят качественные замеры воздуха.

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