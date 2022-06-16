Вирусолог оценил опасность оспы обезьян для россиян

В России не выявили ни одного заболевшего

Оспа обезьян не способна стать причиной новой пандемии, хоть вирус и не прекращает эволюционировать. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В случае необходимости, российские учёные создадут вакцину за три-семь месяцев. Пока же в стране не зафиксировано ни одного случая. А в мире их количество ежедневно растёт.

Европа - в эпицентре вспышки обезьяньей оспы. С начала мая, когда британские врачи зафиксировали первый случай, в Старом свете заболели больше 1100 жителей. Это 85 процентов от общего числа заражённых в мире. И сейчас глава европейского бюро ВОЗ проводит прямую параллель с пандемией коронавируса. Он призвал мир не наступать на те же грабли: действовать на опережение и решать проблему сообща.

"На протяжении десятилетий оспа обезьян была специфическим заболеванием в некоторых частях Западной и центральной Африки, а остальной мир не обращал на неё внимания. Теперь, когда это происходит в Европе, мы еще раз убедились: проблема одной части мира может легко и быстро стать проблемой для всего мира", - заявил Ханс Клюге.

По мнению Клюге, чем дольше вирус циркулирует, тем сильнее он распространяется и закрепляется в регионах, где его никогда не было. Из 40 стран мира, где случаи официально подтвердили, в 33 инфекция пришла впервые.

В России пока не выявили ни одного заболевшего. Однако у соседей, в Грузии, первый официально подтверждённый случай. Пациент вернулся из путешествия по Европе.

Власти пограничной Южной Осетии заявили о полной готовности противостоять проникновению вируса в республику. Российские вирусологи предпосылок распространения инфекции в стране не находят. Не видят даже необходимости в вакцинации.

"Я считаю, никаких опасений для этого нет. А потом, у нас есть очень хороший опыт борьбы с такими инфекциями. Мне очень непонятно, почему эта оспа обезьян получила такое широкое распространение, почему не локализовали в первые недели. И ВОЗ промахнулся, и органы здравоохранения тех стран где-то промахнулись: что-то недоделали, кого-то не выявили", - рассказал научный руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медико-профилактического факультета Сеченовского университета Виталий Зверев.

По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, большинство пациентов региона болеют легко и лечатся дома. А о смертельных исходах нигде, кроме африканских стран, вообще не известно. Да и распространяется вирус при очень близком контакте. В ВОЗ напомнили: в основном, заражаются гомосексуальные мужчины.

"В северном полушарии началось лето. По всему региону запланированы туризм, различные мероприятия прайда, музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия. Это широкие возможности общения для молодых, сексуально активных и высокомобильных людей", - отметил Ханс Клюге.

Может быть, поэтому так паникуют именно в европейском бюро организации. На брифинг ВОЗ в Копенгагене пригласили даже руководителя местного ЛГБТ-сообщества.

В ВОЗ согласны: отменять мероприятия не надо, организация - против любой дискриминации. Там даже решили в ближайшее время переименовать оспу обезьян во что-то более нейтральное по отношению к животным, от которых 60 с лишним лет тому назад получили образец вируса.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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