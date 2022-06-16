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Киев назвал Крымский мост "целью номер один" для полученного от США оружия

09:30
  • четверг
  • 16 июня 2022

Считают, что так ВСУ перекроют поставки боеприпасов ВС России

Крымский мост — цель номер один для украинских военных. Это путь подтягивания резервов для российских вооруженных сил, поэтому нужно его "обрезать", заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

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"Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", — сказал Марченко в украинском телеэфире.

Планы генерала ВСУ прокомментировал командир батальона "Восток" Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Он не склонен преуменьшать угрозу от любых типов вооружения, которые созданы убивать и разрушать. Однако заявление Марченко вызывает удивление.

"Дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии", - написал Ходаковский в Telegram.

В то же время, считает командир батальона ДНР, к заявлению нужно отнестись серьезно. По его словам, киевский режим не упустит возможности сделать какую-нибудь гадость.

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