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В Европарламенте задумались о последствиях сокращения импорта нефти из России

09:30
  • четверг
  • 16 июня 2022

Парламентария встревожила стоимость энергоносителей в ЕС

Португальский евродепутат Сандра Перейра направила в Еврокомиссию запрос о том, какой будет стоимость энергоносителей в ЕС в результате существенного сокращения объемов импорта российской нефти.
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Перейра напомнила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в конце мая сообщила, что ЕС рассчитывает сократить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года.

Евродепутат выразила убежденность в том, что это решение неизбежно сильно отразится на ценах на топливо, которое подорожало уже настолько, что оказывается не по средствам для большинства граждан и предприятий малого и среднего бизнеса в Португалии.

В связи с этим политик попросила Еврокомиссию дать ориентировочный прогноз роста цен по меньшей мере до конца 2022 года, сообщает RT.

Ранее руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что снижение температуры отопления в европейских домах Европы сэкономить объемы природного газа, поступавшие из России. По словам Бироля, его особенно беспокоят рынки природного газа в свете предстоящей зимы. Если она будет суровой и долгой, возможно, Европу "ждут очень трудные дни".

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