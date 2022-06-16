Центробанк: В российской экономике "как прежде" уже не будет

Ситуация сложная, важно проявить гибкость, отметил регулятор

С учетом непростой ситуации в российской экономике важно проявить гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения. Об этом в четверг, 16 июня, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула председатель Центробанка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, "как прежде" в российской экономике уже не будет.

Внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, причем значительно, отметила Набиуллина. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией, цитирует главу ЦБ РИА Новости.

10 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. На этом уровне показатель находился в феврале до введения западных санкций. Как отмечает регулятор, последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

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