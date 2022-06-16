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Минобороны показало, как вертолеты Ми-8 подавляют украинскую ПВО

09:48
  • четверг
  • 16 июня 2022

На них установлены комплексы активных помех "Рычаг"

Вертолеты Ми-8 с комплексами активных помех "Рычаг-АВ" используются ВС России для подавления украинской системы ПВО. Работу экипажей показало российское военное ведомство.

Минобороны показало работу огневой поддержки экипажа Ми-8
Минобороны показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-8

"На базе вертолета Ми-8 установлена система "Рычаг"… У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций", - рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Сергей.

По словам российского пилота, Ми-8 невидимым щитом прикрывают крылатых братьев, пока те наносят удары по объектам противника. В Минобороны отметили, что станция активных помех "Рычаг-АВ" обладает достаточной мощностью, чтобы "ослепить" электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров.

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