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Песков: Против России развязана беспрецедентная экономическая война

10:19
  • четверг
  • 16 июня 2022

Таких жестких мер США не принимали даже во время холодной войны

Россия столкнулась с попытками удушения и изоляции. Против страны развязана совершенно беспрецедентная по своим масштабам экономическая война, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что таких жестких решений в отношении Москвы Вашингтон не принимал даже во времена холодной войны.

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"Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира", - сказал Песков в интервью РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако после этого Штаты ввели в отношении нашей страны несколько пакетов санкций. И в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном как таковой отсутствует.

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