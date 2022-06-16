Кабмин предписал до 17 августа покинуть Россию ряду категорий иностранцев

Об этом рассказали в МВД

Гражданам ряда иностранных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть страну до 17 августа 2022 года. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали в МВД России.

В ведомстве напомнили, что ранее указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года было приостановлено течение сроков временного пребывания иностранных граждан, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством.

Однако 20 мая такие ограничения были сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Гражданам этих государств, не прошедшим надлежащее оформление, предписано покинуть Россию до 17 августа.

Кроме того, 6 июня перечень государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение, пополнили Армения и Киргизия. Гражданам этих государств, не получившим разрешительных документов на проживание и осуществление трудовой деятельности, необходимо выехать из Российской Федерации не позднее 3 сентября, сообщает "МВД Медиа".

В МВД ранее ранее напоминали, что иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, необходимо было до 30 сентября 2021 года обратиться с заявлением об урегулировании правового положения в стране. С 1 октября 2021 года прекратилось действие временного запрета на применение к мигрантам-нарушителям такой меры, как высылка за пределы страны.

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