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Мужчина в Москве подал в суд на McDonald's за закрытие ресторанов

10:46
  • четверг
  • 16 июня 2022

Сумма иска не сообщается

В Бутырский районный суд Москвы поступило исковое заявление от некого Марата Мазитова с требованием взыскать компенсацию морального вреда с McDonald's из-за закрытия сети ресторанов. Об этом в четверг, 16 июня, рассказала пресс-секретарь суда Елена Шальнева.

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Согласно иску, на сайте ресторана указано действующее меню, заявитель хотел сделать заказ, однако получил сообщение, что в связи с операционными техническими и логическими сложностями компания McDonald's с 14 марта временно приостанавливает обслуживание на предприятиях сети.

Мазитов счел, что McDonald's отказался его обслуживать и лишил возможности пользоваться услугами ресторана, что нарушает права потребителя.

Истец попросил признать действия McDonald's нарушающими его права и взыскать компенсацию морального вреда, при этом сумма в иске не указывается.

Суд назначил заседание по рассмотрению исковых требований на 29 июня, сообщает АГН "Москва".

После введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний принял решение прекратить работу в России. Об уходе с российского рынка заявила сеть McDonald's. Рестораны быстрого питания выкупил предприниматель Александр Говор, который открыл их под новым названием и брендом, практически полностью сохранив меню.

12 июня в Москве снова открылись рестораны быстрого питания, ранее работавшие под брендом McDonald's.

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