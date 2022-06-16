НАТО подтвердила готовность к долгосрочной поддержке Украины

Об этом рассказал генсек Альянса

Североатлантический альянс подтверждает готовность к долгосрочной военной поддержке Украины. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран — членов блока.

Столтенберг напомнил, что 15 июня состоялось заседание Контактной группы по военной поддержке Украины, в ходе которого "прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам" вооружений Киеву.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны Альянса готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине, сообщает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может продолжаться очень долго — "никто не может с уверенностью сказать, как долго может продолжаться эта война". Он призвал членов НАТО "поддержать право Украины на самооборону".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"