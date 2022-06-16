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В ДНР отказались обсуждать обмен приговоренных к смерти британцев

10:36
  • четверг
  • 16 июня 2022

Оснований для помилования наемников власти не видят

Оснований для помилования или обмена британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина власти Донецкой народной республики не видят. Британцы были приговорены к смертной казни судом ДНР.

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"Я не вижу для этого никаких оснований… Этот вопрос даже не обсуждается", - заявил глава ДНР Денис Пушилин "Интерфаксу".

Как сообщила 16 июня пресс-служба Верховного суда Донецкой Народной республики, просьб к главе республики Денису Пушилину о помиловании от британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного королевства Марокко Брагима Саадуна не поступало. При этом все трое получили копии приговора на своих родных языках и информированы о том, что они могут просить о помиловании лидера ДНР.

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