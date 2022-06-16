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Глава ЦБ предложила оценивать состояние экономики по качеству жизни граждан

11:19
  • четверг
  • 16 июня 2022

ВВП - не единственный показатель, отметила Набиуллина

При оценке состояния российской экономики необходимо смотреть на то, что измеряет качество жизни граждан. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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По ее словам, "ВВП — хороший показатель, но не единственный", когда речь идет о состоянии национальной экономики.

Набиуллина подчеркнула, что "когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей", ВВП оказывается недостаточно объемным показателем, поскольку важно рассматривать распределение этого богатства среди граждан и уровень их благосостояния, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. 

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