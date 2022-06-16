В России госпитализированы 1442 человека с коронавирусом

Выявлено 3326 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1442 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3326 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 270 человек, из них госпитализированы 103 пациента.

Выздоровели за сутки 4699 человек. Скончались 67 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18388424 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380270 летальных исходов и 17810796 выписанных.

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