ФАС разрешила перерегистрировать цены на инсулин

Для льготников эти лекарства останутся бесплатными

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала перерегистрацию цен на ряд позиций инсулина, чтобы избежать их дефицита.

Речь идет о препаратах с международными непатентованными наименованиями "Инсулин аспарт двухфазный", "Инсулин лизпро двухфазный", "Инсулин двухфазный", "Инсулин лизпро".

Росздравнадзор выявил риски возникновения дефицита указанных лекарственных препаратов из-за низких цен регистрации, поэтому антимонопольщики разрешили перерегистрацию цен на экономически обоснованный уровень.

Также в связи с риском возникновения дефицита проводится экономический анализ цен, заявленных на перерегистрацию одной из дозировок лекарственных препаратов "Инсулин гларгин".

Перерегистрация цен позволит повысить доступность лекарств для потребителей, а для льготных категорий граждан такие препараты останутся бесплатными, цитирует сообщение Федеральной антимонопольной службы ТАСС.

В марте Министерство здравоохранения подчеркивало, что несмотря на западные санкции, в России нет рисков дефицита инсулина. Эти препараты есть в стране в достаточном количестве. При этом граждан призвали не закупать лекарства впрок, создавая тем самым искусственный ажиотаж.

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